Сегодня состоится встреча советников «нормандской четверки»

19.04.2021 13:00

Сегодня, 19 апреля, запланирована встреча советников лидеров «нормандской четверки», сообщает Укринформ.

Как запланировано, советники должны согласовать позиции относительно кластеров, которые были разработаны французской и немецкой сторонами, а Украина и Россия должны были представить свои дополнения.

Кластеры - это пошаговое выполнение Минских договоренностей.