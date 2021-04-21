- В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО16:00
- Сегодня состоится встреча советников «нормандской четверки»13:00
- Макрон призвал обозначить Путину "красные линии"10:00
- Зеленский назвал дату следующей встречи советников "Нормандской четверки"09:00
- Зеленский прибыл во Францию (ВИДЕО)14:00
- США ввели новые санкции против России08:00
- В военном лагере россиян под Воронежем произошел пожар (ВИДЕО)10:00
- Путину сделали вторую прививку от коронавируса17:00
- Байден провел телефонный разговор с Путиным08:00
- Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)16:00
В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО
В ночь со вторника на среду Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны не менее пяти чехов, которые были членами военизированных формирований и, как подозревают, воевали на Донбассе на стороне наемников РФ. Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно чешским изданиям Respekt і Aktuálně.cz.
Задержанных подозревают в том, что они выезжали или организовывали поездки граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков.
По словам одного из подозреваемых, задержанными управляли сотрудники ГРУ, работавшие в российском посольстве в Праге и на днях высланные из Чехии, пишет Aktuálně. "Не исключено, что они контактировали с некоторыми депортированными российскими дипломатами, фактически членами ГРУ", - отмечает издание Respekt.
В масштабной операции по всей стране приняли участие сотни полицейских. По данным редакционных источников, полиция опасалась, что подозреваемые будут защищаться от принудительного ареста. Многие из них дома имеют легальное оружие.
Теги: Чехия, задержание, боевики, ОРДЛО
- В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО
- Боевики «ДНР» задержали за 3 дня почти 300 человек
- В СБУ рассказали о задержании украинской журналистки на Луганщине
- В Краматорске задержали агента ДНРовцев, который собирал информацию о штабе АТО (ВИДЕО)
- У КУРАХОВОМУ ЗАТРИМАЛИ П’ЯТЕРО ОСІБ, ЯКИХ ПІДОЗРЮЮТЬ У ЗВ’ЯЗКАХ З БОЙОВИКАМИ
- В рядах боевиков ЛНР выявили педофила-насильника
- СБУ выявила многомилионные хищения в "Донецкоблгазе"17:00
- На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка15:00
- ВНУ имени В.Даля перешел на дистанционный формат обучения14:00
- Российская партия открыла в Донецке «центр защиты прав граждан»13:00
- В Донецке объявили о завершении отопительного сезона11:00
- ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе08:00
- В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"17:00
- В Мариуполе и Лисичанске открыли IТ-мастерские для студентов15:00
- Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО14:00
- Аваков проинспектировал подразделения ГСЧС в Донецкой области13:00
- СБУ выявила многомилионные хищения в "Донецкоблгазе"17:00
- В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО16:00
- На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка15:00
- ВНУ имени В.Даля перешел на дистанционный формат обучения14:00
- Российская партия открыла в Донецке «центр защиты прав граждан»13:00
- Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период12:00
- В Донецке объявили о завершении отопительного сезона11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля10:00
- Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО)09:00
- ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе08:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО
- В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"
- Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе (ВИДЕО)
- Жителей ОРДО на полдня оставили без теле- и радиовещания
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели видеоконференцию
- В ОРДО выпустили марки с изображением ВАЗовской «копейки»
- На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка
- СБУ выявила многомилионные хищения в "Донецкоблгазе"
- В Донецке объявили о завершении отопительного сезона
- СБУ предупредила о всеукраинских антитеррористических учениях