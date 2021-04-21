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В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО

21.04.2021 16:00
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В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО

В ночь со вторника на среду Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны не менее пяти чехов, которые были членами военизированных формирований и, как подозревают, воевали на Донбассе на стороне наемников РФ. Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно чешским изданиям Respekt і Aktuálně.cz.
Задержанных подозревают в том, что они выезжали или организовывали поездки граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков.
По словам одного из подозреваемых, задержанными управляли сотрудники ГРУ, работавшие в российском посольстве в Праге и на днях высланные из Чехии, пишет Aktuálně. "Не исключено, что они контактировали с некоторыми депортированными российскими дипломатами, фактически членами ГРУ", - отмечает издание Respekt.
В масштабной операции по всей стране приняли участие сотни полицейских. По данным редакционных источников, полиция опасалась, что подозреваемые будут защищаться от принудительного ареста. Многие из них дома имеют легальное оружие.



Теги: Чехия, задержание, боевики, ОРДЛО
 
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