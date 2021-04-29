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ФСБ РФ заявила о задержании 16 проукраинских радикалов
В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании в ряде городов "сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые якобы готовили подрывы административных зданий органов власти и вооруженные нападения на граждан. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - сообщили в ФСБ.
Отмечается, что у задержанных изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих "инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю "М.К.У." Краснову Е.С., а также переписку с ним".
В ФСБ рассказали, что в ходе опросов задержанные якобы подтвердили, что Краснов Е.С. с территории Украины "осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации".
Теги: Украина, Россия, ФСБ, , радикалы
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