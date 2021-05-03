Индия бьет рекорды по распространению коронавируса

03.05.2021 20:56

За минувшие сутки в Индии от коронавируса умерли 3689 человек, что является новым рекордом смертности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в воскресенье, 2 мая.

При этом за сутки было выявлено 392 488 случаев инфицирования коронавирусом, что на 10 тысяч меньше, чем днем ранее, когда был очередной антирекорд.

Общее количество больных в Индии составляет 19,5 млн человек, из которых 215 542 человека умерли, выздоровели за все время пандемии около 15,9 млн человек.

Ученые считают, что пик заболеваемости COVID-19 в Индии может быть достигнут с 3 по 5 мая.

Украина с 1 мая закрыла границу для прибывших из Индии. Все граждане, в том числе и украинцы, по приезду из этой страны подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.

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