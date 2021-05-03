Последние новости раздела
- Индия бьет рекорды по распространению коронавируса 20:56
- Великобритания может снять все коронавирусные ограничения уже летом18:55
- В Турции задержали влиятельного боевика ИГИЛ17:55
- В Израиле привили от коронавируса 75% взрослого населения11:00
- ФСБ РФ заявила о задержании 16 проукраинских радикалов16:00
- В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины14:00
- В России объявили о завершении учений на границе с Украиной16:00
- В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО16:00
- Сегодня состоится встреча советников «нормандской четверки»13:00
- Макрон призвал обозначить Путину "красные линии"10:00
Индия бьет рекорды по распространению коронавируса
03.05.2021 20:56
За минувшие сутки в Индии от коронавируса умерли 3689 человек, что является новым рекордом смертности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в воскресенье, 2 мая.
При этом за сутки было выявлено 392 488 случаев инфицирования коронавирусом, что на 10 тысяч меньше, чем днем ранее, когда был очередной антирекорд.
Общее количество больных в Индии составляет 19,5 млн человек, из которых 215 542 человека умерли, выздоровели за все время пандемии около 15,9 млн человек.
Ученые считают, что пик заболеваемости COVID-19 в Индии может быть достигнут с 3 по 5 мая.
Украина с 1 мая закрыла границу для прибывших из Индии. Все граждане, в том числе и украинцы, по приезду из этой страны подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.
По материалам: https://toneto.net
Теги: вирус, мир, Индия, смертность, рекорд, Минздрав
Читайте также:
- В Западной Украине продолжают умирать люди. Свиной грипп или неизвестная болезнь?
- Фотособытия недели (23-29 июля). Жаркие состязания и акции
- В Украине подтверждено 85 случаев свиного гриппа
- Неизвестный вирус атаковал Украину. Эпидемия распространяется!
- ВОЗ: заболевших свиным гриппом c каждым днем все больше
- Политический привкус гриппозной заразы
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину13:00
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая12:00
- За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ10:00
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными19:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище16:00
- У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр13:00
- С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение17:00
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину13:00
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая12:00
- За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ10:00
- Госсекретарь США прибыл в Киев08:00
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными19:00
- СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая14:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения08:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке
- У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными
- В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки
- НАТО обсудит перспективы Украины в июне
- Президент Польши поможет в деоккупации Крыма