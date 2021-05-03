В Израиле привили от коронавируса 75% взрослого населения

03.05.2021 11:00

По данным минздрава Израиля на 2 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5405523 человек (около 2 тыс. за последние двое суток), вторую дозу – 5094785 человек (около 4 тыс. за последние двое суток), сообщает Newsru.co.il.

Полностью вакцинированы около 55% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян, более 79% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%, в категории 80-89 – 96%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/86%, 50-59 – 89%/85%, 40-49 – 85%/80%, 30-39 – 81%/76%, 20-29 – 76%/70%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/20%.

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.