В Турции задержали влиятельного боевика ИГИЛ

03.05.2021 17:55

В Турции, в Стамбуле, полиция задержала мужчину по прозвищу Басим, подозреваемого в организации обучения бойцов Исламского государства в Сирии и Ираке. Также он мог быть причастен к принятию ключевых решений ИГИЛ, так как фактически был "правой рукой" убитого в 2019 году лидера организации Абу Бакра аль-Багдади, пишет Arab News.

Турецкое информагентство Anadolu также пишет, что в свое время задержанный, вероятно, помогал главарю Исламского государства перемещаться по безопасным зонам Сирии.

По версии следствия, Басим проживал в Стамбуле по поддельному паспорту, а задержали его в Аташехирском районе в ходе проведения спецоперации.

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