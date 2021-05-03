- Индия бьет рекорды по распространению коронавируса 20:56
- Великобритания может снять все коронавирусные ограничения уже летом18:55
- В Турции задержали влиятельного боевика ИГИЛ17:55
- В Израиле привили от коронавируса 75% взрослого населения11:00
- ФСБ РФ заявила о задержании 16 проукраинских радикалов16:00
- В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины14:00
- В России объявили о завершении учений на границе с Украиной16:00
- В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО16:00
- Сегодня состоится встреча советников «нормандской четверки»13:00
- Макрон призвал обозначить Путину "красные линии"10:00
Великобритания может снять все коронавирусные ограничения уже летом
Великобритания медленно и осторожно выходит из карантина. Уже в начале лета здесь могут снять почти все ограничения. Об этом сообщает Sky News.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщил изданию, что сейчас страна находится на "последнем этапе" борьбы с коронавирусом.
Это значит, что в стране будут отказываться от ограничений и уже к лету снимут почти все запреты. Однако в правительстве призывают к тому, что делать это нужно очень осторожно, чтоб не потерять достижения в борьбе с болезнью.
"К 21 июня почти все социальные ограничения будут сняты, так что осталось немного... Я действительно думаю, что нам просто нужно убедиться, что на последнем круге мы будем осторожны и не потеряем достигнутые успехи", - сказал он.
Следующее плановое ослабление ограничений в Великобритании намечено на 17 мая. С этой даты максимум шести людям или двум семьям будет разрешено встречаться в помещении. Также ряд предприятий сможет возобновить работу, в том числе пабы и рестораны в закрытых помещениях.
С 21 июня в стране планируется снять все оставшиеся "законные ограничения" на социальные контакты.
В то же время, жителей предупреждают, что некоторые правила продолжат действовать и дальше несмотря на то, что ограничения будут сняты. К ним относятся ношение масок и социальное дистанцирование.
Напомним, в Великобритании от коронавируса вакцинировали четверть взрослого населения обеими дозами. Одну дозу вакцины получили более 47 миллионов жителей.
По материалам: https://www.rbc.ua/
Теги: Великобритания, вирус, мир, вакцина, карантин
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину13:00
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая12:00
- За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ10:00
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными19:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище16:00
- У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр13:00
- С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение17:00
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину13:00
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая12:00
- За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ10:00
- Госсекретарь США прибыл в Киев08:00
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными19:00
- СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая14:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения08:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке
- У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными
- В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки
- НАТО обсудит перспективы Украины в июне
- Президент Польши поможет в деоккупации Крыма