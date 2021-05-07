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В Италии арестовали "добровольца", воевавшего за боевиков ОРДЛО
В Италии правоохранители арестовали 28-летнего местного жителя, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что подозреваемого из города Мессина в Сицилии задержали сотрудники Группы специальных операций итальянских карабинеров (ROS).
По данным следствия, он был завербован в Италии, воевал с 2014 года на Донбассе и входил в преступную группу, которая действовала в нескольких государствах.
О своей деятельности на Донбассе арестованный рассказывал в соцсетях друзьям, и некоторые из них спрашивали его совета относительно путей отправки на войну.
Расследование с 2019 года проводились в городах Мессина и Лоди (регион Ломбардия). Именно в этих городах в последнее время проживала семья задержанного.
Сейчас ROS расследует деятельность организованной группы, которая действует между Италией и Украиной, вербует и финансирует наемников для рядов пророссийских боевиков на Донбассе.
Проводятся обыски, чтобы определить роль каких-либо посредников, которые способствовали и поддерживали, в том числе финансово, деятельность наемников на Донбассе.
Теги: Донбасс, Италия, арест, боевики, ОРДЛО
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