В Воронежской области попал в ДТП автобус Москва-Донецк

11.05.2021 16:00

Следовавший из Москвы в Донецк автобус съехал в кювет из-за скользкой обочины и сильного ветра в Воронежской области. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает управление российского МВД по региону.

Авария произошла на 561-м километре автодороги М-4 «Дон» в Каширском районе.

По предварительной информации, 57-летний водитель выехал на скользкую обочину, из-за сильного бокового порыва ветра не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Всего в транспортном средстве находились 44 пассажира, включая троих детей. Никто не пострадал.

Часть пассажиров были отправлены по маршруту на попутном транспорте. Оставшиеся ждут следующий автобус в ближайшем кафе.