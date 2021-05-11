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ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в мире
Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции. Запись встречи доступна на YouTube-канале организации, передает РБК-Украина.
По его словам, эпидемиологическая ситуация остается опасной по всему миру. В частности, заболеваемость и смертность от коронавируса все еще быстро растут в Юго-Восточной Азии. Кроме того, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617, сообщил Гебрейесус, отметив, что этот вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.
"Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе в мире было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей", - сказал Гебрейесус.
Теги: ВОЗ, стабилизация, COVID-19
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