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В Латвии заочно приговорили к 2,5 годам тюрьмы Черного Ленина

18.05.2021 08:00
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В Латвии заочно приговорили к 2,5 годам тюрьмы Черного Ленина

В Латвии суд заочно приговорил наемника РФ, воевавшего против Украины на Донбассе, Бенеса Айо по прозвищу Черный Ленин к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Айо был признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83, а именно: призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.
Согласно данным следствия, Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.
С 2020 года Айо находится на территории РФ.



Теги: Донбасс, Латвия, боевик, приговор, ОРДЛО
 
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