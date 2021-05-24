Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения

24.05.2021 14:00

Израиль с июня отменит для своих жителей все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает DW.

"Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня", - указали в министерстве.

В то же время, однако, ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут ужесточены, чтобы предотвратить завоз вариантов вируса.

Более пяти млн человек (55 процентов населения Израиля) уже дважды вакцинированы против коронавируса. Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с "зеленым паспортом". С июня люди, не прошедшие вакцинацию, также будут иметь доступ к этим учреждениям повсеместно.