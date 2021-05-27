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Кравчук исключил возможность дальнейших переговоров по Донбассу в Минске
27.05.2021 14:00
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как переговорной площадки по Донбассу. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24 в четверг, 27 мая.
"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - сказал он.
Кравчук добавил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Кравчук
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