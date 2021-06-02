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Лукашенко разрешил террористам "ЛНР" допросить Протасевича
02.06.2021 09:00
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко готов пригласить в страну "следователей" из террористической организации "ЛНР" для допроса оппозиционного блогера Романа Протасевича. Об этом Лукашенко заявил на совещании по сотрудничеству с Россией, сообщает телеканал "Беларусь 1".
"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко.
Теги: допрос, ЛНР, Лукашенко, блогер
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