"Следователи" из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича

06.06.2021 13:00

Так называемые "следователи прокуратуры" террористической организации "Луганская народная республика" выехали, чтобы допросить задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении издания TUT.BY.

Telegram-канал "Военный обозреватель" опубликовал фото "следователей", выехавших в Минск — это официальный представитель "прокуратуры" Инна Семенова и сотрудник "МВД" Алексей Селиванов.

По информации высокопоставленного источника в "народной милиции ЛНР", в случае экстрадиции Роману Протасевичу за "преступления против человечности" грозит расстрел.