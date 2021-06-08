Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

08.06.2021 08:00

Президент США Ддо Байден и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером в понедельник, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины".

Также сообщается что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, после того, как Байден вернется из Европы.