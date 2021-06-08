Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

08.06.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Ддо Байден и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером в понедельник, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины".
Также сообщается что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, после того, как Байден вернется из Европы.



Теги: Вашингтон, телефон, Владимир Зеленский, Джо Байден
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх