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Лидеры G7 призвали Россию прекратить конфликт на Донбассе
Лидеры государств Большой семерки в итоговом коммюнике трехдневного саммита, прошедшего в Великобритании, обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе, сообщает Korrespondent.net.
В итоговом заявлении после саммита лидеры G7 призвали Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, вывести российские войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и на Крымском полуострове.
"Мы остаемся твердо убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку Нормандского процесса для обеспечения выполнения Минских соглашений, и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирия", - говорится в принятом всеми лидерами государств G7 заявлении.
Большая семерка также подтвердила свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Теги: Россия, Донбасс, конфликт, G7
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