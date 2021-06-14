Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Лидеры G7 призвали Россию прекратить конфликт на Донбассе

14.06.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лидеры G7 призвали Россию прекратить конфликт на Донбассе

Лидеры государств Большой семерки в итоговом коммюнике трехдневного саммита, прошедшего в Великобритании, обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе, сообщает Korrespondent.net.
В итоговом заявлении после саммита лидеры G7 призвали Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, вывести российские войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и на Крымском полуострове.
"Мы остаемся твердо убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку Нормандского процесса для обеспечения выполнения Минских соглашений, и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирия", - говорится в принятом всеми лидерами государств G7 заявлении.
Большая семерка также подтвердила свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.



Теги: Россия, Донбасс, конфликт, G7
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх