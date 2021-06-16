Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО)

16.06.2021 14:30

В Женеве началась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден и Путин пожали друг другу руки и отправились на переговоры в библиотеку виллы Ла Гранж.

Подписания документов по итогам не планируется как и совместной пресс-конференции. Каждый из президентов отдельно сделает заявление для прессы.