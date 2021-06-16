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Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО)
16.06.2021 14:30
В Женеве началась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден и Путин пожали друг другу руки и отправились на переговоры в библиотеку виллы Ла Гранж.
Подписания документов по итогам не планируется как и совместной пресс-конференции. Каждый из президентов отдельно сделает заявление для прессы.
Теги: Путин, трансляция, Женева, Джо Байден
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