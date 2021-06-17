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Россия вышла в лидеры по распространению COVID-19 в Европе

17.06.2021 09:00
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Россия вышла в лидеры по распространению COVID-19 в Европе

За минувшие сутки в мире диагностировали более 396 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания, сообщает УП.
Украина среди стран мира занимает 48 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.



Теги: Россия, Европа, COVID-19
 
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