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В Белом доме опровергли информацию о заморозке военной помощи Украине
Информация о приостановке Вашингтоном военной помощи Киеву не соответствует действительности, заявила в ночь на субботу, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Корреспондент.net.
"Мысль о том, что мы удерживали помощь Украине в сфере безопасности, является абсурдной. Только на прошлой неделе - в преддверии саммита США-Россия - мы предоставили пакет помощи в сфере безопасности объемом $150 миллионов, включая помощь летального характера", - указано в заявлении.
Псаки уточнила, что в настоящее время американские власти передали всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.
Кроме того, представитель Белого дома сообщила, что Вашингтон "подготовил резервные средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину".
"Президент (США Джо - ред.) Байден сказал президенту (России Владимиру - ред.) Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - резюмировала Псаки.
Теги: Украина, США, помощь, Белый дом, оборона
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