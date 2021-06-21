В Раде потребовали от ГПУ расследовать "признание" Лукашенко "ЛДНР"

21.06.2021 09:00

Народные депутаты Верховной Рады требуют от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко по факту признания незаконных вооруженных группировок с оккупированных территорий Донбасса. Об этом депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко сообщила белорусской службе Радио Свобода.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру по поводу фактов преступлений, в том числе (задержанного журналиста Романа. - Ред.) Протасевича, когда Лукашенко фактически признал так называемые "ЛНР" и "ДНР" законными режимами и позволил следственные действия квазиспецслужб этих субъектов. Это признание оккупационных режимов, и мы категорически против такого шага", - сказала она.

Депутат убеждена, что Лукашенко "должен нести ответственность в соответствии с международным правом как за преступления против собственного народа, так и за признание оккупационных режимов" на территории Украины.