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ВОЗ оценила действие вакцин на дельта-штамм коронавируса
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове оценила эффективность всех существующих вакцин против индийского штамма коронавируса, пишет РИА Новости 21 июня.
"В отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант Дельта, вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности", - сказала она, назвав этот факт очень хорошим признаком.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины. Поэтому она посоветовала всем, получившим первый укол препарата, завершить процедуру вакцинации.
Ван Керкхове также отметила, что пока нет подтверждений, что новый вариант вируса более смертельный. При этом, по ее словам, у организации недостаточно данных, чтобы делать окончательные выводы.
Теги: вакцина, штамм, COVID-19
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