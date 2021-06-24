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Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины

24.06.2021 16:00
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Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины

В Брянске на фестивале "Славянское единство" в этом году примут участие творческие коллективы из России, Беларуси и непризнанной "ДНР", сообщает "Радио Свобода".
"Фестиваль проводится с 1970-х годов возле памятника "Три сестры", где сходятся границы Беларуси, России и Украины. До 2014 года в нем участвовали три соседние страны. В этом году вместо Украины будет участвовать "ДНР", признанная в Украине террористической организацией", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса мероприятия будут проходить в онлайн-формате.
"Запланированы онлайн-спектакли Брянского театра юного зрителя, Дворца искусств г. Бобруйска, Могилевского областного театра драмы и комедии, "Донецкого республиканского академического молодежного театра" (Макеевка), Гродненского областного театра кукол, Брянского областного театра кукол и "Горловского городского театра кукол" ("ДНР")", —  написано в программе мероприятия.



Теги: Украина, Россия, Беларусь, фестиваль, ДНР
 
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