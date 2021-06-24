Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины

24.06.2021 16:00

В Брянске на фестивале "Славянское единство" в этом году примут участие творческие коллективы из России, Беларуси и непризнанной "ДНР", сообщает "Радио Свобода".

"Фестиваль проводится с 1970-х годов возле памятника "Три сестры", где сходятся границы Беларуси, России и Украины. До 2014 года в нем участвовали три соседние страны. В этом году вместо Украины будет участвовать "ДНР", признанная в Украине террористической организацией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса мероприятия будут проходить в онлайн-формате.

"Запланированы онлайн-спектакли Брянского театра юного зрителя, Дворца искусств г. Бобруйска, Могилевского областного театра драмы и комедии, "Донецкого республиканского академического молодежного театра" (Макеевка), Гродненского областного театра кукол, Брянского областного театра кукол и "Горловского городского театра кукол" ("ДНР")", — написано в программе мероприятия.