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Австрия и Нидерланды открылись для украинских туристов
Австрия и Нидерланды разрешили въезд для вакцинированных от коронавируса граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Согласно информации на карте МИД, с 1 июля въезд из Украины в Австрию возможен для всех целей путешествий. Регистрация и карантин не нужны. В наличии должен быть сертификат (доказательство) о полной вакцинации от COVID-19, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад.
Признанные Австрией вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated; Sinovac.
Также с 1 июля для граждан Украины возможен въезд в Нидерланды для всех целей путешествий.
Для въезда также необходим сертификат (доказательство) о полной вакцинации от COVID-19, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда.
Признанные Нидерландами вакцины: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.
Теги: Украина, Австрия, Нидерланды, туризм
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