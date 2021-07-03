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Лукашенко заявил о полном закрытии границы с Украиной

03.07.2021 10:00
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Лукашенко заявил о полном закрытии границы с Украиной

Пограничные войска Беларуси полностью перекрыли государственную границу с Украиной. Об этом в пятницу, 2 июля, объявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси. Об этом сообщает его пресс-служба, передает Корреспондент.net.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – сказал Лукашенко.
Он добавил, что в Беларуси якобы выявлены "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.
"Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", – добавил Лукашенко.



Теги: Украина, Беларусь, закрытие, граница, Лукашенко
 
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