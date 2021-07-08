Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Украина предложила странам НАТО испытать их разработки на Донбассе

08.07.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина предложила странам НАТО испытать их разработки на Донбассе

Страны Альянса могут испытывать свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы против российских систем РЭБ, которые Россия тестирует на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, и тем самым помочь Украине в противостоянии агрессору. Как сообщает Укринформ, об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе сказал министр обороны Украины Андрей Таран.
«Мы предприняли определенные шаги по установлению систем предупреждения для контроля за ситуацией на море, под водой, в воздухе, но надо двигаться к дальнейшей помощи со стороны НАТО. Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам Альянса на территории Украины. Также важно совместное получение информации, которую можно использовать против российской агрессии», - сказал Таран.
Он подчеркнул, что у Украины есть определенные пробелы в возможностях и способностях в противоракетной и противовоздушной защите, в сфере раннего предупреждения, а также возможностях на море.
Кроме того, глава оборонного ведомства напомнил, что Россия использует оккупированные территории как полигон для испытаний своих новейших разработок вооружения и военной техники, поэтому он призвал международных партнеров предоставлять Украине новейшие образцы радиоэлектронной борьбы, чтобы проверить их возможности в противостоянии российским разработкам.



Теги: Донбасс, НАТО, оборудование, испытания, Министерство обороны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх