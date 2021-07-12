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Партия Санду одержала абсолютную победу на выборах в парламент Молдовы
После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов на выборах в парламент Молдовы, сообщает сайт ЦИК Молдовы.
В высший законодательный орган республики Молдова также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.
Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.
Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка на выборах составила 48,41% (1 477 574 человека).
По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент, PAS получит 63 из 101 мандата в новом парламенте. Это означает, что пропрезидентская партия может самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.
Теги: парламент, выборы, Молдова
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