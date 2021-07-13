- В одном из отелей Геленджика произошел взрыв12:00
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе09:00
- Партия Санду одержала абсолютную победу на выборах в парламент Молдовы16:00
- Украина предложила странам НАТО испытать их разработки на Донбассе08:00
- ПАСЕ приняла украинскую резолюцию о Крыме и ОРДЛО08:00
- Лукашенко заявил о полном закрытии границы с Украиной10:00
- Австрия и Нидерланды открылись для украинских туристов09:00
- Евросоюз не признаёт индийскую AstraZeneca13:00
- Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины16:00
- ВОЗ оценила действие вакцин на дельта-штамм коронавируса08:00
Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе
Все страны-участницы "нормандской четверки", кроме России, поддержали "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". В рамках их реализации выборы на Донбассе могут пройти еще до передачи Украине контроля над границей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Германии на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Офис президента Украины.
"Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая и французская стороны – "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Украина поддержала этот проект. Он находится в Российской Федерации, и только Россия на сегодня не акцентировала шаги по завершению войны на Донбассе", - заявил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил Германию и Францию за поддержку "нормандского формата".
Также он добавил, что рассчитывает на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе.
"Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Если участники нормандского формата будут "за", а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и с Меркель. Я также буду на встрече с президентом США Джо Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский.
В свою очередь Меркель заявила о медленном выполнении минских договоренностей и необходимости реализация "формулы Штайнмайера".
"Нам не хватает прогресса в минских соглашениях. Украина на линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, так не поступили сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера. Мы хотим достичь проведения выборов в этих регионах", - сказала Меркель на совместном брифинге с Зеленским.
Теги: Донбасс, Меркель, Зеленский
- Немецкий адвокат заподозрил Меркель в злоупотреблении служебным положением канцлера
- Смерть Захарченко и Минские соглашения: Эксперт нашел связь со встречей Путина и Меркель
- Меркель сходила на допрос 8 марта
- Путин с Меркель и Олландом снова обсудили ситуацию в Украине, что решили?
- Парижская битва за Донбасс: Путин молчит, Порошенко скромно радуется, Оланд и Меркель юлят
- Лидеры 27 стран пытаются спасти Евросоюз или чего ожидать от самого драматичного саммита
- В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ17:00
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой16:00
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк14:00
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом13:00
- 12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек11:00
- В ДонОВГА опубликовали график работы центров массовой вакцинации от COVID-1917:00
- В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, записавшихся на вакцинацию в Украине15:00
- В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины09:00
- В ОРЛО из-за коронавируса закрыли все летние лагеря для детей17:00
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений09:00
- В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ17:00
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой16:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк14:00
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом13:00
- В одном из отелей Геленджика произошел взрыв12:00
- 12 июля через КПВВ на Донбассе прошли более 3000 человек11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля10:00
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе09:00
- Роман Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения 08:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Правозащитники обратились к Зеленскому по поводу "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- Резников заявил о возможности модернизации Минских соглашений
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом
- В ООН заговорили о "вопиющих нарушениях" в донецкой тюрьме "Изоляция"
- 9 июля НВФ ОРДО пропустили через гумкоридор в Еленовке 615 человек
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк
- В ОРЛО из-за коронавируса закрыли все летние лагеря для детей