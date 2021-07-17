Дания и Германия открывают границы для украинцев

17.07.2021 11:00

Дания и Германия отменяют ограничения на въезд для украинцев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом в своем Твиттере.

По его словам, Дания «открывается» для всех типов путешествий украинцев 17 июля, с 16.00. Для въезда необходимо иметь свежий отрицательный тест на коронавирус и сдать тест по прибытию.

Германия, которая с июня уже была открыта для полностью вакцинированных украинцев, с 18 июля отменяет все ограничения на въезд из Украины.

На въезде в эту страну нужно иметь отрицательный тест на коронавирус или свидетельство полной вакцинации или выздоровления

"Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", — отметил Кулеба.