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Дания и Германия открывают границы для украинцев
17.07.2021 11:00
Дания и Германия отменяют ограничения на въезд для украинцев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом в своем Твиттере.
По его словам, Дания «открывается» для всех типов путешествий украинцев 17 июля, с 16.00. Для въезда необходимо иметь свежий отрицательный тест на коронавирус и сдать тест по прибытию.
Германия, которая с июня уже была открыта для полностью вакцинированных украинцев, с 18 июля отменяет все ограничения на въезд из Украины.
На въезде в эту страну нужно иметь отрицательный тест на коронавирус или свидетельство полной вакцинации или выздоровления
"Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", — отметил Кулеба.
Теги: Украина, Германия, Дания, туристы
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