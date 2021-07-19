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Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с Абхазией
Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с оккупированной Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в понедельник, 19 июля.
Указано, что Зеленский прошелся по Ингурскому мосту, который является единственным пунктом пропуска в регионе, где пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.
По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией COVID-19, из-за чего местные жители испытывали существенные трудности. Ежедневно этот пункт пропуска пересекают до 2 тысяч человек. Он также сообщил, что самопровозглашенные "власти" Абхазии и "Южной Осетии" отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.
Как отметил Зеленский, во время посещения наблюдательного пункта Абастумани он имел возможность увидеть, как идет оккупация части суверенной территории Грузии.
"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", – сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.
Зеленский заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.
Теги: Грузия, визит, Абхазия, Зеленский
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