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У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу

21.07.2021 15:00
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У Путина назвали условие участия США и Британии в переговорах по Донбассу

Российская Федерация не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в том числе США, Британии или Канады. Но для этого есть необходимое условие. Об этом заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак в интервью изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции, сообщает РБК-Украина.
По его словам, необходимости в модернизации нормандского формата на сегодня нет, поскольку не достаточно эффективно используется потенциал нынешних контактов между Украиной, Россией, Германией и Францией.
"Как уже отмечалось, у нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против", - отметил Козак.
В то же время он выразил уверенность, что новая администрация США может внести существенный вклад в восстановление мира.



Теги: Россия, США, Донбасс, Великобритания, переговоры, нормандский формат
 
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