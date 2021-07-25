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Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена
Президенты США и Украины, Джо Байден и Владимир Зеленский, во время своей встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят вопросы безопасности, включая энергетическую, и вопросы реформирования, в частности, правосудия. Об этом заявил временно поверенный в делах Украины Джордж Кент, пишет Суспільне.
"Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны на Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупционную и реформу правосудия, а также другие реформы институтов…", - рассказал Кент.
Он подчеркнул, что страна нуждается в "крепких, добропорядочных институтах, отвечающих интересам украинского народа".
Не менее важным являются и реформы правосудия.
"Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ", - отметил Кент.
Теги: Владимир Зеленский, Джо Байден, встреча, повестка
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