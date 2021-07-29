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В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)

29.07.2021 10:00
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В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)

В Турции на фоне сильной жары начались масштабные лесные пожары. Они охватили западное и южное побережье и добрались до курортной Анталии, передает LIGA.
Сообщается, что возгорание произошло в двух разных местах города Манавгат в турецкой провинции Анталия. Пожар уничтожил десятки гектаров леса, эвакуировали жителей пяти районов.
В регион отправили самолет, 19 вертолетов и 103 пожарных машины с 412 пожарными. Власти заявили, что усилия по борьбе с огнем не увенчались успехом. Однако вскоре стало известно, что пожар, который продвигался к заправочным станциям на шоссе Анталия-Алания, удалось сдержать.



Теги: Турция, пожар, Анталия
 
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