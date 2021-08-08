Последние новости раздела
- В РФ новый антирекорд суточной смертности от COVID16:00
- РФ начинает масштабные военные учения у южных границ Украины09:00
- Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов11:00
- В Ростовской области ужесточили антиковидные ограничения17:00
- Швейцария открыла границу для украинцев14:00
- Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости16:00
- В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)10:00
- В России посадили на 10 лет двух "украинских шпионов"16:00
- В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов13:00
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена15:00
Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов
08.08.2021 11:00
Несмотря на рост заболеваний коронавирусом, для жителей ОРДО отменили сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, для поездок "по делам" в Ростовскую область. Об этом заявила в своем Телеграм-канале так называемая "депутат народного совета" Анастасия Селиванова.
"По информации Правительства Ростовской области с 7 августа в Ростовской области для получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ заявителям не потребуется представлять сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", - сообщила она.
Теги: Россия, Донбасс, ОРДО, COVID-19
Читайте также:
- В ОРДО назвали дату приема заявлений о получении гражданства РФ
- ОБСЕ зафиксировали в ОРДО движение транспорта и людей у границы с РФ
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию
- Киев может быть спокоен. Блогер рассказал о серьезных проблемах в ОРДО
- «Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны
- «Фени» нет»: Жители ОРДО жалуются на ухудшение работы «Феникса»
- СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ14:00
- Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО13:00
- В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев12:00
- ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью09:00
- В зоне ООС за сутки - 8 нарушений "тишины", погиб мирный житель и ранен украинский воин08:00
- Мариуполь признали лучшим курортом Украины 2021 года16:00
- В ОРЛО вернулись к жесткому карантину12:00
- Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб мирный житель11:00
- За сутки в ООС 17 обстрелов, есть раненые и погибший10:00
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- В Мариуполе стартовал фестиваль актуального театра17:00
- В РФ новый антирекорд суточной смертности от COVID16:00
- В "ДНР" предложили украинской легкоатлетке Магучих получить российское гражданство15:00
- СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ14:00
- Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО13:00
- В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа11:00
- Завтра из Киева в Одессу отправится первый в Европе арт-поезд10:00
- ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью09:00
- В зоне ООС за сутки - 8 нарушений "тишины", погиб мирный житель и ранен украинский воин08:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса
- В ОРЛО вернулись к жесткому карантину
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе
- Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября
- Мариуполь признали лучшим курортом Украины 2021 года
- У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"
- Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный