РФ начинает масштабные военные учения у южных границ Украины

09.08.2021 09:00

Специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФЛ) начинают неделю масштабных батальонных тактических учений на Юге России, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.