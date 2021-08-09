Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

РФ начинает масштабные военные учения у южных границ Украины

09.08.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
РФ начинает масштабные военные учения у южных границ Украины

Специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФЛ) начинают неделю масштабных батальонных тактических учений на Юге России, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.



Теги: Украина, Россия, Крым, учения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх