Последние новости раздела
- Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты17:00
- В США одобрили бустерную COVID-вакцинацию10:00
- В России арестовали беглого "министра ДНР"14:00
- Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек13:00
- В России взорвался автобус с пассажирами10:00
- В РФ новый антирекорд суточной смертности от COVID16:00
- РФ начинает масштабные военные учения у южных границ Украины09:00
- Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов11:00
- В Ростовской области ужесточили антиковидные ограничения17:00
- Швейцария открыла границу для украинцев14:00
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты
19.08.2021 17:00
Украинские COVID-сертификаты будут приниматься в странах Евросоюза с 20 августа, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в четверг, 19 августа.
Вместе с украинскими сертификатами одобрены турецкие и северо-македонские.
"Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Украина, Северная Македония и Турция согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС.
Теги: Украина, сертификат, Евросоюз, COVID-19
Читайте также:
- Отмучились: Рада с огромным трудом приняла "дискриминационную поправку" в Кодекс законов о труде
- Получат ли украинцы безвиз - вопрос рассмотрят сегодня
- Порошенко поблагодарил ЕС за высокую оценку выполнения Украиной Соглашения об ассоциации
- Cовет ЕС уже готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной
- iPhone 4 в Украине превратится в дорогую и бесполезную игрушку
- Евросоюз обещает безвизовый режим для Украины с октября
- В "ЛНР" объявили очередные сборы резервистов16:00
- Пяти районам Донецка ограничили подачу воды15:00
- На Донбассе смертельно ранен украинский военный11:00
- Баллотирующийся в Госдуму РФ экс-главарь "ДНР" задекларировал нулевой доход09:10
- Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого15:00
- В Луганске продлили работу городского транспорта13:00
- В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания11:00
- На Донбассе за сутки 11 нарушений режима тишины, ранен боец ВСУ09:00
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке17:00
- В Краматорске испытали 80-метровый флагшток16:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты17:00
- В "ЛНР" объявили очередные сборы резервистов16:00
- Пяти районам Донецка ограничили подачу воды15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 августа14:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- МИД огласил список участников Крымской платформы12:00
- На Донбассе смертельно ранен украинский военный11:00
- В США одобрили бустерную COVID-вакцинацию10:00
- Баллотирующийся в Госдуму РФ экс-главарь "ДНР" задекларировал нулевой доход09:10
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке
- Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО
- В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году
- Баллотирующийся в Госдуму РФ экс-главарь "ДНР" задекларировал нулевой доход
- В Краматорске испытали 80-метровый флагшток
- Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донбасса
- Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого
- Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы
- Глава Минздрава анонсировал бонусы за вакцинацию от коронавируса