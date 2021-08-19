Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

19.08.2021 17:00

Украинские COVID-сертификаты будут приниматься в странах Евросоюза с 20 августа, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в четверг, 19 августа.

Вместе с украинскими сертификатами одобрены турецкие и северо-македонские.

"Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Украина, Северная Македония и Турция согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС.