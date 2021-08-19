В США одобрили бустерную COVID-вакцинацию

19.08.2021 10:00

Правительство США заявило, что планирует сделать бустерные (повторные) прививки от COVID-19 широко доступными начиная с 20 сентября. Об этом сообщает Reuters, передает Корреспондент.net.

Третий укол будут делать гражданам, завершившим первоначальную прививку двухдозовой вакциной производства Moderna, Pfizer/BioNTech AG по крайней мере восемь месяцев назад, говорится в заявлении Министерства здравоохранения и социальных служб.

Дополнительная прививка понадобится также тем, кто привился однодозовым препаратом Johnson & Johnson.

Сначала бустерную дозу предложат медикам, американцам, проживающим в домах престарелых, а также тем, кто прошел курс иммунизации в конце 2020 года - начале 2021 года.

"Защита от коронавируса со временем начинает снижаться. Мы пришли к выводу, что понадобится повторная прививка, чтобы максимально увеличить защиту и продлить время ее действия", - отмечают американские медики.