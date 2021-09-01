Последние новости раздела
- Украина и США подписали соглашение по оборонному партнерству08:00
- Зеленский прибыл в Вашингтон08:00
- Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября08:00
- В Беларуси ликвидировали ассоциацию журналистов09:00
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе15:00
- Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты17:00
- В США одобрили бустерную COVID-вакцинацию10:00
- В России арестовали беглого "министра ДНР"14:00
- Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек13:00
- В России взорвался автобус с пассажирами10:00
Украина и США подписали соглашение по оборонному партнерству
01.09.2021 08:00
В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.
"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Пентагоне подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", – написал Зеленский.
Теги: Украина, США, оборона, соглашение
Читайте также:
- Зеленский договорился с США, Путину это не понравится: раскрыты детали важного разговора
- Сбылся самый страшный кошмар России: США предоставят Украине $0,5 млрд помощи, средства противовоздушной обороны и корабли - Порошенко
- Оборонный бюджет: Сенат США выделил Украине 200 миллионов
- Украина может получить от США 200 млн долл. на усиление обороны
- Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону
- Глава Минобороны Украины во время визита в США назвал предоставление оборонного летального оружия "мощным сигналом агрессору"
- В Днепре презентовали выставку о пропавших без вести на Донбассе17:00
- Рубежанский КТК уличили в опасном загрязнении Северского Донца14:00
- Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек13:00
- На Донбассе 11 обстрелов, погиб украинский воин, еще двое ранены10:00
- В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы09:00
- Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября16:00
- В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец15:00
- Глава Верховной Рады отправился в зону ООС14:00
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)13:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Украина и США подписали соглашение по оборонному партнерству08:00
- В Днепре презентовали выставку о пропавших без вести на Донбассе17:00
- Украина запрещает въезд авто с номерами Приднестровья16:00
- ГПСУ начала электронную проверку COVID-сертификатов15:00
- Рубежанский КТК уличили в опасном загрязнении Северского Донца14:00
- Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек13:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа11:00
- На Донбассе 11 обстрелов, погиб украинский воин, еще двое ранены10:00
- В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы09:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием
- В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ
- Глава Верховной Рады отправился в зону ООС
- В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец
- Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек
- Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября