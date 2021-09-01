Украина и США подписали соглашение по оборонному партнерству

01.09.2021 08:00

В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Пентагоне подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", – написал Зеленский.