Умер один из свидетелей по делу о катастрофе рейса MH17

06.09.2021 16:00

Один из свидетелей по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, скончался несколько недель назад. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса, передает Главком.

"Суд получил некоторые документы от следственного судьи, эти документы будут включены в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии", – сообщил судья в ходе возобновившихся слушаний.

По его словам, суд был проинформирован, что свидетель, известный как G9O81, тяжело болен, и это может вызвать трудности для его опроса.

"А сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад", – уточнил Стинхейс.