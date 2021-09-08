Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19

08.09.2021 09:00

Гендиректор МИА "Россия сегодня" и телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Медуза.

"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - приводит издание слова пропагандиста.

По информации Mash, болезнь у 67-летнего Киселева началась с сухого кашля, повышенной температуры и нехватки воздуха.

"Телеведущий работал — до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат.

Сейчас Киселёв госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения лёгких КТ-2, то есть примерно 25–50%", - сказано в сообщении.