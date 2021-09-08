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В Чехии участнику НВФ "ДНР" дали 20 лет тюрьмы

08.09.2021 12:00
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В Чехии участнику НВФ "ДНР" дали 20 лет тюрьмы

Пражский суд приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР», сообщает Восточный вариант.
48-летний ранее уже судимый мужчина, известный по прозвищу «Бегемот», признан виновным в террористической деятельности, передает чешское издание Novinky.cz.
Следствием установлено, что Урбанек в начале 2015 года проехал через Кипр на восток Украины, где был вооружен и экипирован пророссийскими незаконными вооруженными формированиями. Затем он принимал участие в различных задачах, таких как охрана или рытье траншей.
Установлено, что позже он с оружием в руках участвовал в действиях боевиков «ДНР», по крайней мере, до 2018 года.
При этом Урбанек не скрывал своей деятельности. В частности, он размещал в соцсетях сообщения о том, что воюет на стороне «ДНР», а также свои фотографии в форме «армии ДНР» с боевых позиций.
Один из свидетелей заявил, что встречался с Урбанеком в Украине. По словам свидетеля, мотивы Урбанека были в основном финансовые, от «ДНР» он получал зарплату в 15 тыс. руб. (около 5 460 грн).
«Он говорил о том, что когда закончит, он начнет бизнес», – сказал свидетель.
Урбанека судили в Чешской Республике уже 13 раз, в том числе за преступления против собственности, кражи автомобилей и тому подобное.



Теги: Чехия, боевик, приговор, ДНР
 
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