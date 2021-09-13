В Турции перевернулся автобус с украинцами

13.09.2021 13:00

На юго-западе Турции туристический автобус, в котором находились граждане Украины, выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом и перевернулся, передает Корреспондент.net.

"По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет", - сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По словам Николенко, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя автобуса, гражданина Турции. Он погиб.

По данным СМИ, автобус с украинскими туристами ехал из Бодрума в Денизли.