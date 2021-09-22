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Казахстан отказывается от российского телефонного кода
Казахстан откажется от российского телефонного кода +7 и перейдет на собственный национальный международный телефонный код +997. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
"Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться "Казахстан". Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг", – сказал министр цифрового развития Багдат Мусин.
По данным ведомства, с Россией будет проработан вопрос выхода Казахстана из действующей зоны нумерации. После этого Международный союз электросвязи присвоит Казахстану код +997.
Казахстан, как планирует министерство, перейдет на новый национальный код с января 2023 года, план перехода обсужден с операторами связи.
При этом с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение 2 лет. Полный переход ожидается с 2025 года.
Теги: Казахстан, телефон, код
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