- Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)10:00
- Казахстан отказывается от российского телефонного кода10:00
- Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН08:00
- В Перми при стрельбе в университете погибли люди (ВИДЕО)12:00
- Стали известны предварительные результаты выборов в Госдуму РФ10:00
- Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма13:00
- В Турции перевернулся автобус с украинцами13:00
- Дания отменила все COVID-ограничения10:00
- В Чехии участнику НВФ "ДНР" дали 20 лет тюрьмы12:00
- Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-1909:00
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (Генассамблеи ООН). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
На открытии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент этой сессии Генассамблеи Абдулла Шахид, президент США Джо Байден, а также бразильский лидер Жаир Болсонару.
Выступление Зеленского пройдет в рамках общих дебатов в среду, 22 сентября. Оно начнется в 16:40 по местному времени (в 23:40 по Киеву).
Также 22 сентября пройдет заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий (документы направленные на борьбу с расовой дискриминацией в мире — ред.). Дебаты продлятся с 21 по 27 сентября, а на 28 сентября запланировано заседание, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Нынешняя сессия Генассамблеи ООН посвящена противодействию пандемии коронавируса и сохранению окружающей среды. Также параллельно пройдут несколько международных форумов, посвященных вопросам изменения климата и защиты окружающей среды.
В представительстве президента Украины напомнили, что Генассамблея является главным совещательным органом ООН, в него входят представители всех государств-членов организации, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам требуют большинства в 2/3 голосов. В 1946 году в ООН входило 51 государство, сейчас членами организации являются 193 страны.
Теги: ООН, сессия, открытие, Зеленский
- ООН выступает против "охоты на ведьм"
- Фан-зону открывали с поролоновым солнцем
- В Макеевке открыли современную футбольную площадку (ФОТО)
- "Это Донбасс, а не Калифорния!" В Мелекино поставили памятник песне Влада Валова
- Футбольная лихорадка в Бразилии: в первом матче мундиаля участвуют четыре игрока "Шахтёра" (ВИДЕО)
- В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе
- В ООН заявили о росте числа жертв среди мирного населения на Донбассе16:00
- Кабмин разработал схему удаленной идентификации пенсионеров из ОРДЛО12:00
- На Донбассе двое украинских воинов ранены в результате вражеского огня11:00
- В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь17:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 37 тонн гуманитарной помощи16:00
- "Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области15:00
- В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика14:00
- В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек13:00
- В ОРЛО установили новые тарифы на тепло11:00
- Свыше 600 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 20 сентября14:00
- Мариуполь отпразднует День города четырьмя фестивалями17:00
- В ООН заявили о росте числа жертв среди мирного населения на Донбассе16:00
- Рада приняла закон об олигархах15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября14:00
- В Северодонецке заработал SMS-вызов скорой помощи13:00
- Кабмин разработал схему удаленной идентификации пенсионеров из ОРДЛО12:00
- На Донбассе двое украинских воинов ранены в результате вражеского огня11:00
- Зеленский выступил в ООН (ВИДЕО)10:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (ВИДЕО)08:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь
- Кабмин разработал схему удаленной идентификации пенсионеров из ОРДЛО
- В ОРЛО установили новые тарифы на тепло
- В Донецкой области зафиксировали землетрясение
- В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика
- В Воронежской области попал в ДТП автобус Белгород-Донецк
- Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород
- В РФ назвали число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах Госдумы
- Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды
- "Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов