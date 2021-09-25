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В Казахстане экс-боевик "ЛДНР" совершил массовое убийство

25.09.2021 10:00
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В Казахстане экс-боевик "ЛДНР" совершил массовое убийство

В Казахстане произошло массовое убийство экс-боевиком "ЛДНР". Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
Ветеран "ополчения" "ЛДНР" Игорь Дужнов, проживающий в Алматы, набрал долгов и не стал отдавать.
Когда к нему пришли правоохранители, чтобы арестовать имущество - он застрелил 5 человек.
"Устроенная Россией на Донбассе бандитская клоака теперь распространяет вирус смерти на все постсоветское пространство. И расхлебывать последствия придётся ещё очень долго", — написал Казанский.



Теги: Казахстан, убийство, боевик, ОРДЛО
 
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