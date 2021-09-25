В Казахстане экс-боевик "ЛДНР" совершил массовое убийство

25.09.2021 10:00

В Казахстане произошло массовое убийство экс-боевиком "ЛДНР". Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Ветеран "ополчения" "ЛДНР" Игорь Дужнов, проживающий в Алматы, набрал долгов и не стал отдавать.

Когда к нему пришли правоохранители, чтобы арестовать имущество - он застрелил 5 человек.

"Устроенная Россией на Донбассе бандитская клоака теперь распространяет вирус смерти на все постсоветское пространство. И расхлебывать последствия придётся ещё очень долго", — написал Казанский.