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В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет Лента.ру 26 сентября.
"Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик", - отметил Песков.
По его мнению, он связан исключительно с позицией Украины, которая, как он говорит, хочет заменить минские и парижские договоренности "чем-то еще, не называя это своими словами".
Спикер Кремля отметил, что "здравая логика диктует необходимость контактов" Путина и Зеленского, но при нынешнем подходе Киева они маловероятны.
Песков также добавил, что Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны украинских властей, а вызывают лишь сожаление.
Теги: Путин, встреча, Зеленский
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