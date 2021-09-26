В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским

26.09.2021 17:00

Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет Лента.ру 26 сентября.

"Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик", - отметил Песков.

По его мнению, он связан исключительно с позицией Украины, которая, как он говорит, хочет заменить минские и парижские договоренности "чем-то еще, не называя это своими словами".

Спикер Кремля отметил, что "здравая логика диктует необходимость контактов" Путина и Зеленского, но при нынешнем подходе Киева они маловероятны.

Песков также добавил, что Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны украинских властей, а вызывают лишь сожаление.