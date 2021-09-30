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В России назвали число привитых от коронавируса
В России от коронавируса привили около 50 миллионов человек, сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, пишет Интерфакс.
"В РФ разработаны и зарегистрированы пять вакцин отечественного производства. Массовая вакцинация стартовала по решению президента РФ в январе 2021 года. Прививку уже получили почти 50 млн россиян", - сказал Смоленский в ходе российско-китайской конференции по проблемам COVID-19 в четверг.
Тем временем, заболеваемость в РФ растет. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 23 888 новых случаев коронавируса - это максимум с 25 июля. За все время пандемии обнаружено 7 511 026 заболеваний.
Число вылечившихся выросло за сутки на 18 826, до 6 672 767.
Также снова зафиксировано рекордное число летальных исходов - 867 против 857 днем ранее. всего по официальной статистике от недуга умерли 207 255 человек.
Теги: Россия, вакцинация, COVID-19
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