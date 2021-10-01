Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию (ВИДЕО)

01.10.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию (ВИДЕО)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook, что уже прибыл в страну.
"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", – сообщил Саакашвили утром в пятницу, 1 октября.
В свою очередь телеканал Рустави 2, утверждает, что Саакашвили действительно находится на территории Грузии со ссылкой на члена партии Единое национальное движения Нику Оболадзе.
"По моей информации, это правда, да. Он прокомментирует. У меня нет информации о том, как он приехал в Грузию. У меня нет связи, но у меня есть информация, что это правда", – сказал Оболадзе.
В грузинской полиции сообщили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили в Грузии.
Напомним, грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.



Теги: Грузия, визит, Саакашвили
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх