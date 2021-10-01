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Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию (ВИДЕО)
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook, что уже прибыл в страну.
"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", – сообщил Саакашвили утром в пятницу, 1 октября.
В свою очередь телеканал Рустави 2, утверждает, что Саакашвили действительно находится на территории Грузии со ссылкой на члена партии Единое национальное движения Нику Оболадзе.
"По моей информации, это правда, да. Он прокомментирует. У меня нет информации о том, как он приехал в Грузию. У меня нет связи, но у меня есть информация, что это правда", – сказал Оболадзе.
В грузинской полиции сообщили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили в Грузии.
Напомним, грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.
Теги: Грузия, визит, Саакашвили
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