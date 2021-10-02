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Полиция Грузии задержала Михаила Саакашвили (ВИДЕО)

02.10.2021 09:00
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Полиция Грузии задержала Михаила Саакашвили (ВИДЕО)

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Грузия-онлайн.
На брифинге также присутствовали глава МВД Грузии Вахтанг Гомеларули и глава СГБ Григол Лилуашвили.
По информации премьер-министра, весь маршрут передвижения экс-президента Грузии находился под контролем грузинских спецслужб, несмотря на то, что в течение всего дня правящая партия заявляла, что Саакашвили находится не в Грузии, а опубликованные им видео являются фейком. Более того, правящая партия утверждала, что Саакашвили находится в Трускавце.
Следует также отметить, что Саакашвили был задержан не на границе, а уже в стране, куда он проник тайком. Точное место задержания названо не было. По данным некоторых журналистов, спецоперация по задержанию экс-президента была проведена в одном из районов Тбилиси.
В настоящее время Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Политик объявил голодовку и потребовал встречу с украинским консулом, так как имеет гражданство Украины.
Грузинская прокуратура обвиняет Михаила Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден. Саакашвили опровергает все обвинения и уверяет, что данные дела являются политически мотивированными.



Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, задержание
 
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