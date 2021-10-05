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Бывший "премьер ДНР" стал депутатом Госдумы России
05.10.2021 10:00
Бывший "премьер" группировки "ДНР" Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти "Единая Россия". Об этом сообщают российские СМИ.
Поздравление в адрес Бородая опубликовал "Союз добровольцев Донбасса", председателем которого является экс-главарь боевиков.
В СДД утверждают, что за Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса, доверив ему право представлять их интересы в Госдуме.
Теги: Донбасс, депутат, Госдума, Бородай, ОРДО
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